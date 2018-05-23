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Для гостей фестиваля «ДаншиноFest» в Белинском районе обустроят парковку

15:14 | 23.05.2018 | Культура

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Стоянка транспорта гостей первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest», который состоится в Белинском районе Пензенской области 27 мая, будет организована на территории проведения мероприятия. Об этом сообщила председатель фонда развития русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща» Наталья Андреева.

Для гостей фестиваля «ДаншиноFest» в Белинском районе обустроят парковку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На площадке фестиваля будут работать полиция, [...] волонтеры, будет пункт медицинской помощи. Также будут организованы стоянки для тех, кто приедет на своих машинах и на автобусах», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минкульте региона в среду, 23 мая.

В свою очередь директор АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», доцент кафедры «Государственное управление и социология региона» Пензенского государственного университета Александр Осташков отметил, что площадь парковки будет достаточной для того, чтобы вместить необходимое количество машин посетителей.

«Подготовлены стоянки для личного транспорта и для автобусов отдельно», — сказал он, добавив, что регулировать потоки машин в зоне парковки будут волонтеры.

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По словам управляющего партнера московского адвокатского бюро «Пиксин и партнеры», председателя оргкомитета мероприятия и одного из его инициаторов Николая Пиксина, в тестовом режиме планируется организовать трансфер, заявку на который можно оставить на сайте мероприятия.

Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

Его организаторами выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».

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