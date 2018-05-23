Для гостей фестиваля «ДаншиноFest» в Белинском районе обустроят парковку Культура

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Стоянка транспорта гостей первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest», который состоится в Белинском районе Пензенской области 27 мая, будет организована на территории проведения мероприятия. Об этом сообщила председатель фонда развития русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща» Наталья Андреева.

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«На площадке фестиваля будут работать полиция, [...] волонтеры, будет пункт медицинской помощи. Также будут организованы стоянки для тех, кто приедет на своих машинах и на автобусах», — пояснила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минкульте региона в среду, 23 мая.

В свою очередь директор АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», доцент кафедры «Государственное управление и социология региона» Пензенского государственного университета Александр Осташков отметил, что площадь парковки будет достаточной для того, чтобы вместить необходимое количество машин посетителей.

«Подготовлены стоянки для личного транспорта и для автобусов отдельно», — сказал он, добавив, что регулировать потоки машин в зоне парковки будут волонтеры.

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По словам управляющего партнера московского адвокатского бюро «Пиксин и партнеры», председателя оргкомитета мероприятия и одного из его инициаторов Николая Пиксина, в тестовом режиме планируется организовать трансфер, заявку на который можно оставить на сайте мероприятия.

Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

Его организаторами выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».