Гостей фестиваля «ДаншиноFest» ждет насыщенная программа — Наталья Андреева Культура

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Насыщенная творческая программа ждет гостей первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest», который состоится в Белинском районе Пензенской области в предстоящее воскресенье, 27 мая. Об этом сообщила председатель фонда развития русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща» Наталья Андреева.

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«Будет «Улица мастеров», где силами клуба декоративно-прикладного искусства «Сурская мозаика» будут организованы мастер-классы и выставки. Также поступило много заявок от мастеров из области», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минкультуры Пензенской области в среду, 23 мая.

Кроме того, по словам Натальи Андреевой, планируется показ национальных мордовских костюмов из Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

«Будет проходить дегустация мордовских блюд, русских и европейских», — добавила член оргкомитета мероприятия.

Она отметила, что на фестивале выступят не только самобытные пензенские коллективы, но и ансамбли из других регионов — «Кабардинка», «Воронежские девчата» и «Девчата» из Саранска, а также народная артистка Мордовии Нина Маркова.

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Помимо этого, как сообщила Наталья Андреева, на территории проведения мероприятия намечено организовать фотозону в деревенском стиле, где можно будет примерить народные костюмы.

Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

Его организаторами выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».