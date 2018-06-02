В Пензе открыта выставка Евгения Балакшина «Дыхание пастели» Культура

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. 34 картины заслуженного художника Мордовии, члена Союза художников России Евгения Балакшина вошло в экспозицию выставки «Дыхание пастели», которая начала свою работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Поддержать автора на церемонии открытия приехал коллектив музыкантов «Ковчег мейнстрим» из Саранска. Также выступили артисты студия историко-бытового танца «Комплимент».

В отличие от живописной выставки «100 мгновений прекрасного», работавшей в галерее в течение предыдущего месяца, нынешняя раскрывает другую грань творчества художника — представленные работы выполнены в технике пастели.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, Евгений Балакшин подарил галерее свою живописную работу «Не клюет», которая пополнила собрание учреждения.