В Пензе приступили к разработке проекта выставочной площадки на базе драмтеатра Культура

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Технический проект размещения выставки на третьем этаже пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского находится в стадии разработки.

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Специалисты изучили опыт создания аналогичной экспозиции в государственном театре «Астана-опера» в Казахстане, а также в учреждениях культуры Москвы, Калуги и Владимира.

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На выставке, посвященной образованию и развитию драмтеатра, будут представлены театральные костюмы из спектаклей прошлых лет, макеты декораций, предметы реквизита, афиши, копии исторических документов и фотографий.

Завершить подготовку и представить экспозицию жителям региона планируется к началу 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая 2018 года с идеей использования драматического театра имени А.В. Луначарского в качестве выставочной площадки выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его мнению, использование пустующих площадей позволит привлечь в учреждение дополнительных посетителей.