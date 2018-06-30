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В Пензе открыта выставка «Цвет настроения синий»

09:18 | 30.06.2018 | Культура

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Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Выставка «Цвет настроения синий», на которой представлены разные по стилистике и тематике работы в близких оттенках, открыта в губернаторском доме Пензы.

В Пензе открыта выставка «Цвет настроения синий»

Фото: Penza.gallery

В экспозицию вошли живописные полотна, батик, произведения из стекла и керамики. Картины разнообразны по жанру — натюрморты, пейзажи, включая абстрактные и морские, бытовые сцены.

На выставке можно увидеть работы Виктора Шабанова, Людмилы Давыдовой, Виктора Норкина, Лидии Скоробогатовой, Елены Макеевой, Татьяны Потокиной-Курилкиной и Натальи Севериной.

Учреждение культуры предложило посетителям присоединиться к флешмобу. Придя на выставку в губернаторский дом 30 июня или 1 июля в одежде синих оттенков, нужно сделать селфи и выложить в соцсетях с хештегами #ПензенскаяКартиннаяГалерея и #ЦветНастроенияСиний.

Участники получат пригласительные на экспозицию «Нереальная реальность», показав свой пост на кассе, сообщается на сайте картинной галереи.

С выставкой, название которой совпадает с новой популярной песней певца Филиппа Киркорова, можно будет ознакомиться до конца июля. В дальнейшем планируется создавать экспозиции, объединенные и другими цветами.

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