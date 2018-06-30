В пензенских «Тарханах» завершена реставрация барского дома Культура

Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Реставрация барского дома завершена в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области.

Фото: Tarhany.ru

В 2015 году здание обследовали специалисты института «Спецпроектреставрация» из Ульяновска. Они зафиксировали, что несущие деревянные колонны открытых балконов мезонина, ограждения и полы веранд первого этажа, оконные блоки и обшивка фасадов имеют многочисленные поражения гнилью, требуют свежего лакокрасочного покрытия. Нуждались в ремонте отмостка, металлическая кровля и водосточная система.

Работы предваряла подготовка пакета документов, научно-проектной документации, была проведена историко-культурная экспертиза. Реставрация финансировалась из федерального бюджета. Осуществляли ее специалисты саранской фирмы «Реставрация».

В первую очередь была заново устроена бетонная отмостка. Вторым этапом стала замена всех деревянных конструкций западной и восточной веранд, включая ступени, полы, ограждения и несущие колонны балконов мезонина с предварительной обработкой всех элементов специальными пропитывающими составами для увеличения огнестойкости и предотвращения развития биологических поражений.

Также были установлены новые оконные блоки и часть деревянной обшивки наружных стен, покрашены фасады, металлическая кровля, полы внутренних помещений.

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За время реставрации барский дом закрывался для посетителей всего на три дня на время высыхания покрашенных полов, сообщается на сайте учреждения культуры.

Дом бабушки Михаила Лермонтова Елизаветы Арсеньевой пострадал от пожара в 1909 году.

На этом же месте был построен новый — небольшой по размеру, но с мезонином, прямоугольный в плане, с боковыми ризалитами, увенчанными треугольными фронтонами.

Со стороны западного и восточного фасадов устроены деревянные веранды и открытые балконы над ними. Стены первого этажа выполнены из кирпича и обшиты тесом.