В Пензе дан старт двухдневному празднику поэзии Культура

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Двухдневный лермонтовский праздник поэзии, который проходит в 47-й раз, начался в Пензе утром в пятницу, 6 июля.

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В ходе официальной части мероприятия глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что почитатели таланта Михаила Лермонтова должны сделать все, чтобы сохранить его наследие для потомков.

«Время идет и все дальше отделяет нас от того периода, когда Михаил Юрьевич жил и творил. Из года в год все больше наших земляков поклоняются его творчеству, чтут память, благодарны ему за то, что он сделал, и даже за то, что он просто жил на этой земле», — сказал он.

Затем министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова добавила, что праздник в «Тарханах» 7 июля, как ожидается, объединит не менее 10 тыс. человек.

«Лермонтов есть и будет всегда в наших душах, в наших мечтах, в истории классической литературы России и мира», — уточнила она.

Официальная часть мероприятия завершилась возложением цветов к бюсту поэта. После этого прозвучали стихи Михаила Лермонтова, а также посвященные ему произведения.

В сквере была организована выставка-ярмарка изделий народных промыслов, вернисаж детских рисунков и «Литературный привал». Также состоялось дефиле в костюмах, стилизованных под XIX век.

В 20.30 там же пройдет концерт ансамбля солистов «Старгород», а в 22.00 начнется показ фильма о поэте под открытым небом.

Праздник продолжится 7 июля в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе, куда ежегодно съезжаются почитатели таланта Михаила Лермонтова.