В интернете появилась лекция Евграфова «О важнейших причинах душевных болезней» Культура

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Лекция выдающегося врача, общественного деятеля, основателя пензенской психиатрической лечебницы Константина Евграфова «О важнейших причинах душевных болезней» стала доступна в электронной библиотеке.

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Публичная лекция была прочитана 22 апреля 1893 года, а спустя два года опубликована.

Примерно на 50 страницах в русской дореформенной орфографии изложены данные о том, что может привести к психиатрическим расстройствам.

Константин Евграфов в своей лекции озвучил данные статистики по разным странам и привел конкретные примеры, иллюстрирующие его повествование. Издание написано доступным языком.

Также пензенскую электронную библиотеку пополнили отчет дирекции местного отделения императорского русского музыкального общества и музыкальных классов за 1883–1884 учебный год, четвертый номер детского журнала «Зорька» за 1919-й и книги ведущего архивиста государственного архива региона Сергея Кузичкина «Заметки архивиста» и «Иллюзия любви».