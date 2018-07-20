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В интернете появилась лекция Евграфова «О важнейших причинах душевных болезней»

08:29 | 20.07.2018 | Культура

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Лекция выдающегося врача, общественного деятеля, основателя пензенской психиатрической лечебницы Константина Евграфова «О важнейших причинах душевных болезней» стала доступна в электронной библиотеке.

В интернете появилась лекция Евграфова «О важнейших причинах душевных болезней». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Публичная лекция была прочитана 22 апреля 1893 года, а спустя два года опубликована.

Примерно на 50 страницах в русской дореформенной орфографии изложены данные о том, что может привести к психиатрическим расстройствам.

Константин Евграфов в своей лекции озвучил данные статистики по разным странам и привел конкретные примеры, иллюстрирующие его повествование. Издание написано доступным языком.

Также пензенскую электронную библиотеку пополнили отчет дирекции местного отделения императорского русского музыкального общества и музыкальных классов за 1883–1884 учебный год, четвертый номер детского журнала «Зорька» за 1919-й и книги ведущего архивиста государственного архива региона Сергея Кузичкина «Заметки архивиста» и «Иллюзия любви».

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