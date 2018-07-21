В Пензе будет открыта выставка в память о краеведе Олеге Савине Культура

Пенза, 21 июля 2018. PenzaNews. Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения члена Союза писателей России, кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры РФ, писателя и краеведа Олега Савина, будет открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 25 июля.

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Экспозиция получила название «Олег Савин: хранитель памяти земли пензенской». На ней будет представлено первое опубликованное стихотворение члена Союза писателей России, напечатанное в газете «Сталинское знамя» в мае 1952 года, а также коллекция автографов и писем, переданных в дар библиотеке.

В открытии примет участие его вдова Мария Савина. К юбилею она выпустила книгу «Письма разлуки», которую презентует на торжественной церемонии.

Также на мероприятие приглашен редактор отдела истории и краеведения журнала «Сура», член Союза кинематографистов России Олег Сиротин.

Открытие выставки запланировано на 12.00, сообщается на сайте учреждения культуры.

Савин Олег Михайлович родился 24 июля 1933 года в селе Овсино Тихвинского района Ленинградской области.

В 1954 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института.

Работал в городищенской районной газете «Заря коммуны», в газете «Пензенская правда», старшим редактором литературно-драматических передач на областной студии телевидения.

С 1992 года и до последних дней жизни был редактором отдела истории и краеведения в журнале «Сура»

Наряду с литературной деятельностью занимался серьезной краеведческой работой. Широко известны его книги «Путеводитель по Пензе», «Пенза литературная», «Пенза музыкальная», «Пенза театральная», «Венок поэту».

3 июля 2009 года скоропостижно скончался.