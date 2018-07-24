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Кинотеатр «Пять звезд» в пензенском ТРК «Коллаж» приостановит работу

11:14 | 24.07.2018 | Культура

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Работа кинотеатра «Пять звезд», расположенного на втором этаже торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе, будет приостановлена со среды, 1 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте сети кинотеатров.

Кинотеатр «Пять звезд» в пензенском ТРК «Коллаж» приостановит работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что это связано «с невозможностью урегулировать арендные отношения с торговым центром «Коллаж».

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«Мы работали с вами на протяжении пяти лет, и нам приятно было дарить вам общение с мировым кинематографом», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что клубные карты продолжат действовать в других кинотеатрах сети, а в Пензе их держателям будут предоставлены скидки: с 26 по 29 июля в размере 30%, 30 и 31 июля — 50%.

Кинотеатр «Пять звезд» был открыт в торговом центре «Коллаж» в Пензе 14 декабря 2012 года. Он стал 11-м филиалом компании.

В нем предусмотрено восемь кинозалов общей вместимостью 926 мест. Оборудование позволяет транслировать фильмы в цифровом формате 2D и 3D.

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