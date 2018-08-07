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Мэр Пензы поручил оперативно навести порядок в зоопарке, пострадавшем от стихии

13:32 | 07.08.2018 | Культура

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился оперативно устранить последствия сильного ветра и ливня, в результате которых накануне вечером на территории зоопарка несколько деревьев оказались вырваны с корнем и повалены, а одно из них упало на тигриный вольер.

Мэр Пензы поручил оперативно навести порядок в зоопарке, пострадавшем от стихии

Фото: Penza-gorod.ru

Во вторник, 7 августа, он лично посетил учреждение, где о положении дел его проинформировал директор зоопарка Андрей Воскресенский.

Виктор Кувайцев убедился, что организованы работы по распиловке упавших деревьев, уборке территории от веток и мусора.

Помощь сотрудникам зверинца оказывают представители МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

«Работы нужно провести четко и быстро, чтобы не создавать препятствий для посещения излюбленного места отдыха горожан», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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