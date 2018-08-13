«Литературный привал» будет работать в Пензе 19 августа Культура

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Библиотека под открытым небом будет организована в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящее воскресенье, 19 августа, в рамках культурно-просветительского проекта «Литературный привал».

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Экспозиция даст возможность читателям узнать об истории Медового, Яблочного и Орехового спасов, а также об обычаях и традициях, связанных с ними.

Будет представлено свыше 50 изданий данной тематики, в том числе редкие книги, посвященные истории русской иконописи.

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Отдельный блок информации решено посвятить Спасскому кафедральному собору.

В частности, читатели смогут ознакомиться с книгой «Праведный верою жив будет. Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову».

Кроме того, на площадке «Литературного привала» планируется обустроить «летний кабинет» Василия Ключевского.

Также намечено организовать тематические фотозоны и установить арт-объект «Яблочная колокольня», сообщает пресс-служба администрации Пензы.