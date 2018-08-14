Праздник «Спас» отметят в Пензе ярмарками, играми и битвой гармонистов Культура

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Насыщенная программа, в которую включены выставки-ярмарки, игры и музыкальные состязания, запланирована в рамках праздника православной культуры «Спас», который пройдет в сквере М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящее воскресенье, 19 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 11.00 желающие смогут полюбоваться изделиями мастеров народного творчества и приобрести понравившиеся предметы. На аллеях сквера будет открыта ярмарка меда, яблок и национальных блюд.

В рамках праздника под открытым небом будет развернут «Литературный привал», а также организована выставка-продажа книг. Жители и гости города получат возможность ознакомиться с тематическими экспозициями краеведческого музея и областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Читайте также

Вблизи Спасского собора Пензы спилили здоровые деревья

На центральной площадке выступят творческие коллективы из разных районов области. Специальным гостем торжеств будет заслуженный артист России, московский баянист и аранжировщик Валерий Семин.

Изюминкой праздника, как ожидается, станет битва гармонистов.

Развлечения подготовлены и для юных участников народных гуляний. Сотрудники областной библиотеки для детей и юношества организуют для них квест, будут действовать спортивная и игровая площадки, предусмотрена отдельная концертная программа.

Также будет организована фотозона, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.