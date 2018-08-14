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Праздник «Спас» отметят в Пензе ярмарками, играми и битвой гармонистов

12:10 | 14.08.2018 | Культура

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Насыщенная программа, в которую включены выставки-ярмарки, игры и музыкальные состязания, запланирована в рамках праздника православной культуры «Спас», который пройдет в сквере М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящее воскресенье, 19 августа.

Праздник «Спас» отметят в Пензе ярмарками, играми и битвой гармонистов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 11.00 желающие смогут полюбоваться изделиями мастеров народного творчества и приобрести понравившиеся предметы. На аллеях сквера будет открыта ярмарка меда, яблок и национальных блюд.

В рамках праздника под открытым небом будет развернут «Литературный привал», а также организована выставка-продажа книг. Жители и гости города получат возможность ознакомиться с тематическими экспозициями краеведческого музея и областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

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На центральной площадке выступят творческие коллективы из разных районов области. Специальным гостем торжеств будет заслуженный артист России, московский баянист и аранжировщик Валерий Семин.

Изюминкой праздника, как ожидается, станет битва гармонистов.

Развлечения подготовлены и для юных участников народных гуляний. Сотрудники областной библиотеки для детей и юношества организуют для них квест, будут действовать спортивная и игровая площадки, предусмотрена отдельная концертная программа.

Также будет организована фотозона, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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