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В Пензенской области утверждены мероприятия в рамках Года театра

09:56 | 16.08.2018 | Культура

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Около 30 предложений внесено в план мероприятий, которые планируется провести в 2019 году, объявленном в Пензенской области Годом театра.

В Пензенской области утверждены мероприятия в рамках Года театра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, они касаются поддержки учреждений культуры и самодеятельных студий, укрепления их материально-технической базы, проведения фестивалей и организации гастролей.

В частности, планируется торжественное открытие тематического музея, проведение «Театрального марафона», издание альбома «Театральная Пенза», организация фестиваля-лаборатории современной драматургии «Из-под пера» и ряда конкурсов детских артистических объединений.

Будут организованы гастроли местных трупп по муниципальным учреждениям культуры региона. Запланировано выступление в артистов из Санкт-Петербурга в областном центре.

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