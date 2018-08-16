В Пензенской области утверждены мероприятия в рамках Года театра Культура

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Около 30 предложений внесено в план мероприятий, которые планируется провести в 2019 году, объявленном в Пензенской области Годом театра.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, они касаются поддержки учреждений культуры и самодеятельных студий, укрепления их материально-технической базы, проведения фестивалей и организации гастролей.

В частности, планируется торжественное открытие тематического музея, проведение «Театрального марафона», издание альбома «Театральная Пенза», организация фестиваля-лаборатории современной драматургии «Из-под пера» и ряда конкурсов детских артистических объединений.

Будут организованы гастроли местных трупп по муниципальным учреждениям культуры региона. Запланировано выступление в артистов из Санкт-Петербурга в областном центре.