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Премьера спектакля «Юконский ворон» состоится в Пензе 2 сентября

08:09 | 20.08.2018 | Культура

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Премьера спектакля «Юконский ворон» о жизни русского путешественника Лаврентия Загоскина состоится в пензенском театре юного зрителя в воскресенье, 2 сентября.

Премьера спектакля «Юконский ворон» состоится в Пензе 2 сентября

Фото: Елена Юсупова, пензенское региональное отделение РГО

Он поставлен в рамках проекта областного отделения Русского географического общества «Возвращение к родным берегам» к 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина с использованием президентского гранта.

Литературной основой спектакля послужил роман Сергея Маркова «Юконский ворон», посвященный экспедиции пензенского путешественника по Аляске. Автором сценария является руководитель литературно-драматургической части пензенского ТЮЗа Елена Юсупова. Режиссером выступил худрук учреждения культуры Владимир Карпов.

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За музыкальное оформление спектакля отвечает заведующая музыкальной частью театра Елена Чудова. Эскизы костюмов созданы заведующей художественно-постановочной частью Верой Астаховой.

В спектакле задействованы актеры Людмила Лещенко, Егор Васильев, Вячеслав Копенкин, Мария Путютина, Сергей Тельнов и Дмитрий Ширин.

Сдача постановки пройдет в ТЮЗе 26 сентября в 17 00.

После премьеры, которая состоится 2 сентября в 17.00, в течение осени будет проведено несколько благотворительных показов для гостей и жителей Пензенской области, сообщает пресс-служба реготделения РГО.

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