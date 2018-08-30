На фестивале «Улитка» в Пензе покажут спектакли кукольные театры из России и Болгарии Культура

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Пятый международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка», приуроченный к празднованию 75-летия «Кукольного дома», пройдет в Пензе с 7 по 11 сентября.

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Пензенский театр «Кукольный дом» представит спектакли «Медведь», «Убить Кароля» и «Попугай и веники», за который художественный руководитель учреждения культуры Владимир Бирюков удостоен престижной национальной премии «Золотая маска».

В рамках фестиваля можно будет увидеть работы сразу трех театров из Санкт-Петербурга. «Складной жираф» покажет «Серебряное копытце», театр марионеток «Кукольный дом» — «Золушку», а «Карлсон хауз» — спектакль «Ваня».

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Ульяновский театр кукол имени В.М. Леонтьевой продемонстрирует на пензенской сцене «Волшебный колодец», а артисты московского государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова — постановку «Али-Баба и сорок разбойников».

Кроме того, болгарский театр «Аладдин» покажет «Рыбака и Золотую рыбку».

Цена билетов варьируется от 250 до 500 рублей. Спектакли рассчитаны на зрителей разных возрастных категорий.

Как сообщила ИА «PenzaNews» администратор пензенского театра «Кукольный дом» Жанна Туманова, фестиваль «Улитка» проводится с 1993 года.

По ее словам, показы, как правило, посещают родители с детьми, подростки и взрослые.

«Фестиваль имеет значение и для пропаганды кукольных театров, и зрители узнают для себя что-то новое, открывают для себя авторов. […] На фестиваль всегда отбираются лучшие театры городов», — отметила собеседница агентства.