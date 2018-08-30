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Режиссер рассчитывает, что «Мое загляденье» побудит зрителей радоваться жизни

14:44 | 30.08.2018 | Культура

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Поставленный в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского спектакль «Мое загляденье» по одноименной пьесе 1968 года советского драматурга Алексея Арбузова представляет интерес для современного зрителя, так как заряжает позитивным отношением к жизни. Такое мнение высказал 25-летний московский режиссер, выпускник ГИТИСа Кирилл Заборихин.

Режиссер рассчитывает, что «Мое загляденье» побудит зрителей радоваться жизни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы делаем [постановку] про мышление человека того времени, которое сейчас немножко у нас потерялось. Здесь есть такая классная тема: образ жизни вот этого главного героя заключается в том, что если ты на свете живешь, то, в принципе, и нечего унывать. Ощущение того, что все должно быть в радость, и все время на все нужно смотреть с открытыми глазами — это, мне кажется, как раз то, чего сейчас, в сегодняшнем мире, нам не хватает. Эта пьеса в нас именно за счет этого откликается», — пояснил он журналистам в ходе открытой репетиции в четверг, 30 августа.

Режиссер также поделился своим наблюдением о том, как спектакль повлиял на артистов.

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«Я уже вижу, что у них какие-то другие глаза. Сколько это продлится, неизвестно, но когда автор так сильно попадает в артиста как в человека, это самое главное. Мы надеемся, что так же он попадет в тех людей, которые придут на это смотреть», — отметил Кирилл Заборихин.

Премьера оптимистической комедии в двух частях «Мое загляденье» состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в пятницу, 7 сентября, в 18.30.

Главного героя Васю Листикова сыграет Артем Тихомиров.

Также в спектакле заняты Юрий Землянский, Юлия Кузнецова, Владислав Матюкин, Григорий Мазур, Сергей Дрожжилов, Юлия Кошкина, Галина Репная и Сергей Пахомов. В очередь играть будут Юлия Кузьмина, Алексей Болдырев, Вера Дупенко, Анна Арзямова, Артем Самохин и Марина Матвевнина.

Следующий показ постановки «Мое загляденье» состоится 8 сентября в 18.00.

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