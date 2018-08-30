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Худрук пензенского драмтеатра надеется, что «Мое загляденье» станет хитом

14:03 | 30.08.2018 | Культура

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков надеется, что спектакль «Мое загляденье», премьера которого откроет 226-й сезон, будет пользоваться популярностью у зрителей.

Худрук пензенского драмтеатра надеется, что «Мое загляденье» станет хитом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отличные впечатления, мне очень нравится. Я надеюсь, что это хит», — сказал он журналистам в ходе открытой репетиции в четверг, 30 августа.

Худрук похвалил режиссера Кирилла Заборихина и актеров за слаженную работу и быстрое вхождение в рабочий режим после отпуска.

Сергей Казаков отметил также, что новая постановка появилась благодаря творческой лаборатории «Забытые советские пьесы» на фестивале «Маскерадъ» в 2017 году, в рамках которой студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) представили актерские читки по произведениям драматургии XX века.

«Одной из таких работ как раз был показ [по пьесе Алексея] Арбузова «Мое загляденье». Кирилл [Заборихин] и был режиссером этого проекта, этого эскиза. Настолько нам всем понравилось, что мы решили эту постановку взять в репертуар, но на первое место вышла Екатерина Петрова, потому что она раньше выпустила [...] «Наедине со всеми». И вот очередь к нему [«Моему загляденью»] подошла», — пояснил он.

Премьера оптимистической комедии в двух частях «Мое загляденье» состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в пятницу, 7 сентября, в 18.30.

Главного героя Васю Листикова сыграет Артем Тихомиров.

Также в спектакле заняты Юрий Землянский, Юлия Кузнецова, Владислав Матюкин, Григорий Мазур, Сергей Дрожжилов, Юлия Кошкина, Галина Репная и Сергей Пахомов. В очередь играть будут Юлия Кузьмина, Алексей Болдырев, Вера Дупенко, Анна Арзямова, Артем Самохин и Марина Матвевнина.

Следующий показ постановки «Мое загляденье» состоится 8 сентября в 18.00.

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