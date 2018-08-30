Худрук пензенского драмтеатра надеется, что «Мое загляденье» станет хитом Культура

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков надеется, что спектакль «Мое загляденье», премьера которого откроет 226-й сезон, будет пользоваться популярностью у зрителей.

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«Отличные впечатления, мне очень нравится. Я надеюсь, что это хит», — сказал он журналистам в ходе открытой репетиции в четверг, 30 августа.

Худрук похвалил режиссера Кирилла Заборихина и актеров за слаженную работу и быстрое вхождение в рабочий режим после отпуска.

Сергей Казаков отметил также, что новая постановка появилась благодаря творческой лаборатории «Забытые советские пьесы» на фестивале «Маскерадъ» в 2017 году, в рамках которой студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) представили актерские читки по произведениям драматургии XX века.

«Одной из таких работ как раз был показ [по пьесе Алексея] Арбузова «Мое загляденье». Кирилл [Заборихин] и был режиссером этого проекта, этого эскиза. Настолько нам всем понравилось, что мы решили эту постановку взять в репертуар, но на первое место вышла Екатерина Петрова, потому что она раньше выпустила [...] «Наедине со всеми». И вот очередь к нему [«Моему загляденью»] подошла», — пояснил он.

Премьера оптимистической комедии в двух частях «Мое загляденье» состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в пятницу, 7 сентября, в 18.30.

Главного героя Васю Листикова сыграет Артем Тихомиров.

Также в спектакле заняты Юрий Землянский, Юлия Кузнецова, Владислав Матюкин, Григорий Мазур, Сергей Дрожжилов, Юлия Кошкина, Галина Репная и Сергей Пахомов. В очередь играть будут Юлия Кузьмина, Алексей Болдырев, Вера Дупенко, Анна Арзямова, Артем Самохин и Марина Матвевнина.

Следующий показ постановки «Мое загляденье» состоится 8 сентября в 18.00.