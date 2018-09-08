В Кузнецке объявлен конкурс «Классики и современники» Культура

Кузнецк, 8 сентября 2018. PenzaNews. Городской литературно-краеведческий конкурс для детей и юношества «Классики и современники» объявлен в Кузнецке Пензенской области.

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Он проводится в трех возрастных категориях и продлится до 12 ноября.

В первом туре участникам будет предложено ответить на вопросы викторины о жизни и творчестве писателей, связанных с регионом, об истории города и выдающихся жителях Кузнецка.

Чтобы школьники и студенты смогли подготовиться, библиотекари подобрали для них художественную, справочную и научно-популярную литературу, с которой можно позаниматься в читальном зале или взять домой для самостоятельного изучения.

Участники, успешно справившиеся с испытаниями, пройдут во второй тур.

Представителям младшей возрастной группы нужно будет написать сочинение, ученики 6–8 классов представят мультимедийные презентации, старшие создадут видеоролики, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.