В Кузнецке объявлен конкурс «Классики и современники»
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Кузнецк, 8 сентября 2018. PenzaNews. Городской литературно-краеведческий конкурс для детей и юношества «Классики и современники» объявлен в Кузнецке Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Он проводится в трех возрастных категориях и продлится до 12 ноября.
В первом туре участникам будет предложено ответить на вопросы викторины о жизни и творчестве писателей, связанных с регионом, об истории города и выдающихся жителях Кузнецка.
Чтобы школьники и студенты смогли подготовиться, библиотекари подобрали для них художественную, справочную и научно-популярную литературу, с которой можно позаниматься в читальном зале или взять домой для самостоятельного изучения.
Участники, успешно справившиеся с испытаниями, пройдут во второй тур.
Представителям младшей возрастной группы нужно будет написать сочинение, ученики 6–8 классов представят мультимедийные презентации, старшие создадут видеоролики, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.