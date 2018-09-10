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В Пензе состоится конкурс песни «Сурский воин»

08:36 | 10.09.2018 | Культура

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Фестиваль-конкурс патриотической песни «Сурский воин» объявлен в Пензе региональной общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана».

В Пензе состоится конкурс песни «Сурский воин». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К нему допускаются участники старше 14 лет с песнями на русском языке. Подведение итогов осуществляется среди сольных исполнителей, вокальных и вокально-инструментальных коллективов.

Отборочный тур проходит дистанционно до 1 октября. По его итогам 20 октября состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов.

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Согласно положению конкурса, призовой фонд фестиваля составляет 90 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2018 года комиссия по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, рекомендовала к финансированию 34 проекта на общую сумму около 4 млн. 320 тыс. рублей.

В их числе — региональная общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана», которой средства выделены на фестиваль-конкурс патриотической песни «Сурский воин».

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