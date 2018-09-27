В Пензе планируется модернизировать одну из городских библиотек Культура

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Проект по модернизации одной из городских библиотек Пензы планируется воплотить в жизнь в 2019 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«В следующем году попробуем реализовать проект модернизации библиотечной системы на примере одной из муниципальных библиотек с учетом обновления ее площади, применения новых методов и технологий ведения библиотечного дела», — сказал он в ходе рабочей встречи с директором централизованной библиотечной системы Пензы Галиной Асеевой в четверг, 27 сентября.

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Виктор Кувайцев отметил, что в век цифровых технологий люди не перестали читать, поэтому библиотеки должны соответствовать запросам времени и быть современными, интересными для посетителей всех возрастов.

«Это должно быть не просто книгохранилище, а культурно-досуговый центр, располагающий электронными ресурсами, — пояснил глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев и Галина Асеева рассмотрели успешные наработки в этом направлении в других городах и пензенский проект.