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В «Пензаконцерте» открыт творческий сезон

08:50 | 01.10.2018 | Культура

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Новый творческий сезон в учреждении культуры «Пензаконцерт» открыт в минувшее воскресенье, 30 сентября, программой с участием всех коллективов и солистов, посвященной 80-летию образования Пензенской области.

В «Пензаконцерте» открыт творческий сезон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Концерт в филармонии начался с выступления ансамбля русской этнической музыки «Миряне» и танцевального коллектива «Казачья застава».

Затем Марта Серебрякова, Тимофей Кузьмин и Эдуард Пятунин исполнили литературно-музыкальную композицию «Признание», а хореографический ансамбль «Вдохновение» — композицию «Давным-давно».

После этого зрители увидели блоки в стиле немого кино, а также представляющие перрон вокзала, городской парк и целину.

Кроме того, прозвучали популярные хиты 1950–1980-х годов, а завершилась программа современными песнями, сообщается на сайте учреждения культуры.

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