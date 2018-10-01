Бирюков объяснил Белозерцеву, почему «Кукольному дому» в Пензе необходимо новое здание Культура

Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Художественный руководитель пензенского «Кукольного дома», лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков попытался убедить губернатора Ивана Белозерцева, посетившего учреждение с рабочим визитом, в том, что театру необходимо новое здание.

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«Мы здесь «живем» 28 лет, в этой комнатке», — пояснил он, добавив, что помещение большей площади в здании есть, но оно «абсолютно непригодно для сценического пространства».

«Это здание трещит, оно все на стяжках», — сказал Владимир Бирюков.

На замечание главы региона о том, что худрук театра «умеет поднять настроение», лауреат премии «Золотая маска» отметил, что губернатор посетил театр в первый раз, поэтому он заинтересован как можно более полно проинформировать его о реальном положении дел.

Обсуждая различные варианты улучшения материальной базы учреждения, Иван Белозерцев поинтересовался, нельзя ли кукольный театр разместить внутри нового здания ТЮЗа. На это Владимир Бирюков дал развернутый ответ.

«Это еще с советских времен была такая практика, она привела к очень плачевным результатам. В одной квартире «коммуналку» устраивать никто не хочет, потому что все равно это отдельный дом — отдельная психология, другая аура, другие способы существования и детей, и взрослых в этом пространстве», — пояснил художественный руководитель «Кукольного дома».

Он добавил, что «любой театр строится по определенным законам».

«Мы говорим о том, что сегодня XXI век, технологический век, век зрелища. [...] Если мы хотим, чтобы в этот театр люди ходили и хотели сюда ходить, значит, он должен быть конкурентным. Если мы построим сцену сельского клуба, он так и останется сельским клубом», — подчеркнул Владимир Бирюков.

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Говоря о невозможности кардинально улучшить ситуацию в нынешнем здании, он, в частности, обратил внимание на то, что фойе неспособно принять большое количество детей, а при увеличении вместимости зрительного зала не удастся обустроить необходимое количество туалетов, что особенно важно с учетом юного возраста посетителей.

Как пояснил заместитель председателя областного правительства Олег Ягов, в настоящее время нет федеральной программы, направленной на строительство кукольных театров, но есть возможность в получении господдержки на реконструкцию здания до 99% от требуемой суммы.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил изучить два варианта — реконструкции имеющегося здания с привлечением федеральных средств, а также строительства нового.

«Мы сейчас изучим ситуацию по реконструкции, по федеральной поддержке — это первое. Параллельно изучим ситуацию по проектам, которые в некоторых регионах РФ реализованы по новым объектам, по новым театрам. Посмотрим, сколько это будет стоить, и тогда будем принимать решение. То, что нужно что-то делать — или одно, или другое — это точно», — подытожил он.