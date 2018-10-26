Фестиваль «Чудное мгновенье» пройдет в Пензе с 28 октября по 3 ноября Культура

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. XI межрегиональный фестиваль театральных коллективов «Чудное мгновенье», посвященный 80-летию образования Пензенской области и предстоящему Году театра в России, пройдет с 28 октября по 3 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно афише, открытие состоится 28 октября во дворце культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского в 16.30.

Первым спектаклем в программе станет «Любовь и голуби». На сцене концертного зала «Октябрь» его представит спасский самодеятельный театральный коллектив.

На протяжении фестиваля на разных площадках выступят театры из разных районов Пензенской области и из других регионов. В частности, в Пензу приедут коллективы из Самары, Нижнего Новгорода, Астрахани, Москвы, Белгорода и Рязанской области.

Церемония закрытия состоится на базе дома молодежи в субботу, 3 ноября, в 13.00.