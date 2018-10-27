В Кузнецке установлена стела со знаком ВЛКСМ Культура

Кузнецк, 27 октября 2018. PenzaNews. Стела, в верхней части которой закреплен увеличенный знак ВЛКСМ, установлена на улице Комсомольской в Кузнецке Пензенской области к 100-летию комсомола.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Чуть ниже размещена табличка с годами, на которые пришлись создание коммунистического союза молодежи и его вековой юбилей.

В торжественной церемонии открытия стелы приняли участие первые лица города, ветераны комсомольского движения, молодежь и представители общественности. Право открытия памятного знака было предоставлено ветерану комсомольского движения Вячеславу Кондрашову и председателю молодежного парламента при собрании представителей Кузнецка Ирине Зиновьевой.

В реализации идеи приняли участие более тридцати предпринимателей и «Кузнецкое землячество».

Знак изготовлен в городе Владимире, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.