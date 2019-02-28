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Ушла из жизни Елена Баннова, проработавшая в пензенском драмтеатре около 50 лет

12:36 | 28.02.2019 | Культура

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Бывшая сотрудница пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Елена Баннова скончалась на 68-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в администрации учреждения.

Ушла из жизни Елена Баннова, проработавшая в пензенском драмтеатре около 50 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В театре напомнили, что с 1978 по 2006 годы она занимала должность ассистента режиссера, затем — до ухода на заслуженный отдых в 2015 году — костюмера, а в целом отдала учреждению 47 лет жизни, начав в нем трудовую деятельность еще в 1968-м.

«Профессиональное мастерство, высочайшая ответственность, глубокие познания в театральном деле сделали ее без преувеличения одной из легенд пензенского театра», — отметили в учреждении.

Прощание с Еленой Банновой состоится в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в субботу, 2 марта, в 12.00.

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