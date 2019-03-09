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Концерт «Би-2» с оркестром в Пензе собрал полный зал зрителей

08:06 | 09.03.2019 | Культура

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Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Группа «Би-2» выступила с симфоническим оркестром под управлением Феликса Арановского, собрав полный зал зрителей в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в пятницу, 8 марта.

Концерт «Би-2» с оркестром в Пензе собрал полный зал зрителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это выступление стало первым концертом с оркестром после трехмесячного перерыва. На нем был презентован новый оркестровый альбом «Би-2», сведение и мастеринг которого прошли в феврале в Лондоне. 

Программа началась с песни «Летчики». Также лидеры группы Лева Би-2 и Шура Би-2 вместе или отдельно исполняли такие хиты как «Черное солнце», «Виски», «Компромисс», «Варвара», «Вечная призрачная встречная», «Последний герой».

Композиции «Лайки», «Мой рок-н-ролл», «Тише и тише» и «Птица на подоконнике» прозвучали в совместном исполнении с российской певицей, финалисткой телевизионного проекта «Голос» на «Первом канале» Тиной Кузнецовой.

Одним из ярких моментов шоу стала песня «Сердце». Во время нее Лева Би-2 подарил большой букет цветов одной из девушек, стоящих около сцены, и исполнил куплет, держа ее за руку и глядя в глаза.

После 20 номеров артисты ушли со сцены, но спустя несколько минут вернулись и спели еще три композиции, в том числе песню «Полковник», которую зрители дважды хором просили исполнить во время основной части концерта.

Эффектным моментом выступления стало длинное соло на ударных в исполнении музыканта Бориса Лифшица.

Завершилась двухчасовая программа композицией «Серебро».

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