В День театра в пензенских «Тарханах» устроят чаепитие и покажут спектакль Культура

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Специальная программа подготовлена в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области, ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта.

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В доме ключника проведут интерактивное занятие «Театр теней своими руками» и мастер-класс по изготовлению кукол для него.

Кроме того, запланирована лекция «Театральная жизнь лермонтовского времени», костюмированное представление «Китайская камелия» и чаепитие, сообщается на сайте учреждения культуры.

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Он традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».