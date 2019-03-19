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В День театра в пензенских «Тарханах» устроят чаепитие и покажут спектакль

12:23 | 19.03.2019 | Культура

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Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Специальная программа подготовлена в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», расположенном в Белинском районе Пензенской области, ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта.

В День театра в пензенских «Тарханах» устроят чаепитие и покажут спектакль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В доме ключника проведут интерактивное занятие «Театр теней своими руками» и мастер-класс по изготовлению кукол для него.

Кроме того, запланирована лекция «Театральная жизнь лермонтовского времени», костюмированное представление «Китайская камелия» и чаепитие, сообщается на сайте учреждения культуры.

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Он традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

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