В Пензе установят мемориальную доску Людмиле Лозицкой Культура

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Мемориальная доска в память о народной артистке РСФСР Людмиле Лозицкой будет установлена на здании пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

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«Вслед за памятной доской Рейнгольду Семену Моисеевичу будет открыта доска Людмиле Алексеевне Лозицкой. Потом со временем появятся такие скульптурные портреты всех наших народных артистов», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов.

По его словам, официальное открытие мемориальной доски состоится в предстоящую среду, 27 марта.

Лозицкая Людмила Алексеевна родилась в Кузнецке Пензенской области 26 апреля 1924 года.

Окончила среднюю школу №1 в Кузнецке.

Работала токарем, одновременно училась в студии местного театра. Дебютировала на сцене кузнецкого драматического театра в 1942 году в роли Веры в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова.

С 1947 года и до последних дней жизни работала в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. На его сцене сыграла более 500 ролей.

16 апреля 2010 года скончалась в Пензе, не дожив несколько дней до своего 86-летия.

Похоронена на Аллее славы Ново-Западного кладбища в Пензе.