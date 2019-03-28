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В Пензе пройдет фестиваль музыки для детей и юношества

11:46 | 28.03.2019 | Культура

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. VII всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник» начнется в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую пятницу, 29 марта.

В Пензе пройдет фестиваль музыки для детей и юношества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, он будет посвящен творчеству композиторов-романтиков разных стран.

Жюри конкурса возглавит художественный руководитель губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский. Выступления будут также оценивать два специалиста из Москвы и семеро из Пензы.

Ожидается, что фестиваль объединит 180 артистов. Им будет представлена возможность посетить мастер-класс по вокалу создателя и художественного руководителя столичного музыкального театра при культурном центре «Новослободский» Ирины Комаровской.

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