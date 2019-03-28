В Пензе пройдет фестиваль музыки для детей и юношества Культура

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. VII всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник» начнется в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую пятницу, 29 марта.

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, он будет посвящен творчеству композиторов-романтиков разных стран.

Жюри конкурса возглавит художественный руководитель губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский. Выступления будут также оценивать два специалиста из Москвы и семеро из Пензы.

Ожидается, что фестиваль объединит 180 артистов. Им будет представлена возможность посетить мастер-класс по вокалу создателя и художественного руководителя столичного музыкального театра при культурном центре «Новослободский» Ирины Комаровской.