В пензенскую библиотеку поступила книга о цвете в архитектуре Культура

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Книга «Архитектурная колористика и пластические искусства» стала доступна читателям пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Издание дает представление о цветовом феномене как явлении в мировой художественной культуре. Авторами рассматривается роль цвета в создании комфортной, художественно выразительной архитектурной среды города.

В книге раскрывается влияние последовательности мировых художественных течений на появление, развитие и трансформацию различных стилевых направлений архитектуры. Она содержит обширный иллюстративный материал.

Кроме того, фонд библиотеки пополнила монография доктора искусствоведения, профессора Натальи Померанцевой «Феномен канона в искусстве Древнего Египта». Автор рассмотрела истоки становления канона, сформировавшегося в практике работы мастеров на основе образно-мифологического строя мировоззрения древних египтян.

В монографии приведены памятники древнеегипетского искусства — пирамиды и храмы, декоративно оформленные скульптурными и рельефными композициями, а также произведения малых форм, сообщается на сайте библиотеки.