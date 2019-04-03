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Прокуратура требует устранить нарушения в городищенском доме культуры

14:25 | 03.04.2019 | Культура

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области добивается устранения нарушений требований пожарной безопасности в районном доме культуры.

Прокуратура требует устранить нарушения в городищенском доме культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, установлено, что пути эвакуации из холла первого этажа загромождены, не проводится проверка внутреннего противопожарного водоснабжения и его работоспособности с составлением соответствующих актов.

«Огнетушители в здании не имеют паспортов и порядковых номеров. Помещение костюмерной не обеспечено датчиком автоматической пожарной сигнализации. Двери эвакуационного выхода со стороны актового зала зафиксированы, не обеспечивается свободный вход. Не разработана инструкция с мерами пожарной безопасности. Не проводится проверка работоспособности датчиков АПС. В административных помещениях не имеется табличек с номерами телефонов экстренных служб. Со стороны лестничных маршей отсутствуют знаки пожарной безопасности», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», а также внесено представление.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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