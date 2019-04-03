Прокуратура требует устранить нарушения в городищенском доме культуры Культура

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области добивается устранения нарушений требований пожарной безопасности в районном доме культуры.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, установлено, что пути эвакуации из холла первого этажа загромождены, не проводится проверка внутреннего противопожарного водоснабжения и его работоспособности с составлением соответствующих актов.

«Огнетушители в здании не имеют паспортов и порядковых номеров. Помещение костюмерной не обеспечено датчиком автоматической пожарной сигнализации. Двери эвакуационного выхода со стороны актового зала зафиксированы, не обеспечивается свободный вход. Не разработана инструкция с мерами пожарной безопасности. Не проводится проверка работоспособности датчиков АПС. В административных помещениях не имеется табличек с номерами телефонов экстренных служб. Со стороны лестничных маршей отсутствуют знаки пожарной безопасности», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», а также внесено представление.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.