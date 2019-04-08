Активных пензенских пенсионеров пригласят на спектакли фестиваля «Золотая провинция» Культура

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил главам администраций Пензы, Кузнецка и Заречного, а также близлежащих районов заказать автобусы для представителей ветеранских организаций, чтобы они смогли посетить спектакли международного театрального фестиваля «Золотая провинция», который пройдет с 8 по 14 апреля.

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«Спектакли пройдут на сценах Пензы, Кузнецка и Заречного. Свои постановки покажут 12 театров, в том числе артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и Грузии. Поручаю главам [администраций] муниципальных образований, принимающих фестиваль, а также тех, которые расположены недалеко от них, организовать посещение спектаклей для ветеранского актива. Закажите автобусы, организуйте поездку в театр», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 апреля.

По мнению губернатора, «это будет правильно», сообщает пресс-служба облправительства.

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На фестивале «Золотая провинция» в Пензе, Кузнецке и Заречном покажут 23 спектакля

В программу восьмого международного театрального фестиваля «Золотая провинция», который пройдет в Пензенской области с 8 по 14 апреля, включено 23 спектакля. Их представят 12 профессиональных театров.

Постановки будут показаны в учреждениях культуры Кузнецка, в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского, «Кукольном доме», а также ТЮЗах Пензы и Заречного.

Официальное открытие фестиваля состоится 8 апреля на сцене пензенского областного драматического театра. В 19.00 московский драматический театр «Сфера» представит комедию Александра Вампилова «Старший сын» в постановке народного артиста России Александра Коршунова.

В рамках фестиваля «Золотая провинция» также пройдет конкурс моноспектаклей, и впервые будет реализован проект «Ночь в театре».

Выступления коллективов будет оценивать профессиональное жюри. Его почетным председателем станет художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.