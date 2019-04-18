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Здание бывшего дома офицеров в Пензе предложено сделать более темным, чем планировалось

17:24 | 18.04.2019 | Культура

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Архитектор Лев Ходос предложил рассмотреть возможность отступления от проектного решения при отделке фасада реконструируемого здания бывшего дома офицеров в Пензе, в котором намечено открыть культурно-досуговый центр «На Ленинградской».

Здание бывшего дома офицеров в Пензе предложено сделать более темным, чем планировалось

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что изначально со стороны двора наружную стену планировалось сделать темно-коричневой с красным отливом, а со стороны дороги — светло-серой, но у специалиста, курирующего проект, сложилось мнение, что если целиком отделать здание темной обшивкой, архитектура станет более цельной и монументальной.

С этим согласился начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе. Он также обратил внимание на то, что к зданию прилегает небольшой камерный двор, в котором намечено разместить сцену и проводить концерты.

В настоящее время на объекте продолжаются внутренние работы.

По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, в зрительном зале, где рабочие укладывают акустические и другие провода, раньше было 830 мест, а после завершения работ их станет 400, так как увеличится площадь сцены, перед ней будет обустроена площадка для размещения зрителей с ограниченными возможностями здоровья и увеличится ширина проходов между рядами.

В хореографическом зале завершена обшивка стен и потолка панелями из переработанных материалов «под дерево».

В спортивном — оштукатурены стены, которые оформлены в светло-сиреневом цвете.

Как отметила Татьяна Курдова, в этом помещении будет размещен тренажерный зал, который позволит учреждению получать доход от оказания платных услуг.

Фоторепортаж

Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе. Июнь 2018 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания планируется увеличить за счет возведения пристроев.

7 мая 2018 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице директора Дмитрия Прошкина подписали госконтракт на реконструкцию. Предполагаемый срок окончания работ — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта составляет более 411 млн. рублей. Финансирование осуществляется из средств бюджета Пензенской области.

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