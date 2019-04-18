Здание бывшего дома офицеров в Пензе предложено сделать более темным, чем планировалось Культура

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Архитектор Лев Ходос предложил рассмотреть возможность отступления от проектного решения при отделке фасада реконструируемого здания бывшего дома офицеров в Пензе, в котором намечено открыть культурно-досуговый центр «На Ленинградской».

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Он пояснил, что изначально со стороны двора наружную стену планировалось сделать темно-коричневой с красным отливом, а со стороны дороги — светло-серой, но у специалиста, курирующего проект, сложилось мнение, что если целиком отделать здание темной обшивкой, архитектура станет более цельной и монументальной.

С этим согласился начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе. Он также обратил внимание на то, что к зданию прилегает небольшой камерный двор, в котором намечено разместить сцену и проводить концерты.

В настоящее время на объекте продолжаются внутренние работы.

По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, в зрительном зале, где рабочие укладывают акустические и другие провода, раньше было 830 мест, а после завершения работ их станет 400, так как увеличится площадь сцены, перед ней будет обустроена площадка для размещения зрителей с ограниченными возможностями здоровья и увеличится ширина проходов между рядами.

В хореографическом зале завершена обшивка стен и потолка панелями из переработанных материалов «под дерево».

В спортивном — оштукатурены стены, которые оформлены в светло-сиреневом цвете.

Как отметила Татьяна Курдова, в этом помещении будет размещен тренажерный зал, который позволит учреждению получать доход от оказания платных услуг.

Фоторепортаж

Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе. Июнь 2018 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2016 года был подписан приказ о передаче гарнизонного дома офицеров, принадлежавшего Минобороны РФ, в собственность Пензенской области.

В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил один из вариантов реконструкции здания под названием «Культурно-досуговый центр «На Ленинградской». Он предусматривает оборудование большого и малого залов, помещений для секций и кружков. Площадь здания планируется увеличить за счет возведения пристроев.

7 мая 2018 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице директора Дмитрия Прошкина подписали госконтракт на реконструкцию. Предполагаемый срок окончания работ — 15 декабря 2020 года.

Цена контракта составляет более 411 млн. рублей. Финансирование осуществляется из средств бюджета Пензенской области.

