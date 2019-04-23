Ольга Голодец и Николай Цискаридзе осмотрели пензенский стенд в Нижнем Новгороде Культура

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и российский артист балета Николай Цискаридзе ознакомились со стендом, посвященным культурной жизни Пензенской области, в ходе открытия окружного театрального марафона в Нижнем Новгороде.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

У специально оформленного павильона на Театральной площади их встретила делегация Пензенской области во главе с министром культуры и туризма региона Татьяной Курдовой.

В ее состав также вошли сотрудники драматического театра имени А.В. Луначарского — руководитель литературно-драматургической части Виталий Соколов, заслуженная артистка России Альбина Смелова и художник Марина Смельчакова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, в церемонии открытия марафона также приняли участие представители театра юного зрителя Заречного — директор Андрей Кучишкин и актриса Татьяна Иванова, и пензенского ТЮЗа — художественный руководитель Владимир Карпов и заведующая постановочной частью Вера Астахова.

В рамках марафона состоялось совещание руководителей органов культуры Приволжского федерального округа с участием Ольги Голодец и заместителя министра культуры РФ Павла Степанова. На нем присутствовала Татьяна Курдова.

Всероссийский театральный марафон стартовал во Владивостоке 18 января 2019 года. С этого времени символическую театральную эстафету друг другу передали Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Абакан, Горно-Алтайск, Кызыл, Иркутск, Красноярск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Курган и Челябинск.

23 апреля в Нижнем Новгороде прошла церемония передачи символа всероссийского театрального марафона от Уральского в Приволжский федеральный округ.

В этот день площадь перед театром драмы имени Горького превратилась в одну большую сценическую площадку. На ней разместилось 14 крытых сцен — по числу субъектов ПФО. Каждая стала площадкой для презентации театральной жизни отдельно взятого региона.