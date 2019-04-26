EN
20:18:12 Пятница, 26 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителей и гостей Пензы пригласили в наровчатскую тюрьму

16:42 | 26.04.2019 | Культура

Печать

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Представители музея-заповедника Наровчатского района предложили посетителям всероссийской выставки «Туризм, отдых и оздоровление», которая организована на базе киноконцертного зала «Пенза», проникнуться атмосферой тюремного комплекса XIX века, посетив учреждение с экскурсией.

Жителей и гостей Пензы пригласили в наровчатскую тюрьму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» организатор экскурсий музея-заповедника Валерия Ординарцева, главное здание не реставрировалось 200 лет.

«Там находится 11 камер. Можно посмотреть, где казнили людей — есть расстрельная стена. Место погружает в ту атмосферу. Наверное, большинство возят детей для того, чтобы они посмотрели и постарались хорошо себя вести, чтобы в такое место не попасть», — отметила собеседница агентства.

Читайте также

Школьников пригласили посетить «Тюремный замок» в Наровчате

Она пояснила, что по четырем объектам музея проводятся квесты, а также в разработке находится интерактивное мероприятие именно по тюрьме.

«Дети приходят, им читают лекцию небольшую, дают задания, они выполняют их и бегут на следующий этап. В тюрьме их закрывают, они должны выполнить задания, найти ключ и выбраться», — уточнила Валерия Ординарцева.

Тюремный комплекс XIX века является одним из объектов музея-заповедника в селе Наровчат в Пензенской области. Он расположен на Советской площади.

Административный корпус выходит на центральную площадь, главный — находится у него во дворе. Внешняя часть комплекса отреставрирована, а внутренняя осталась нетронутой. В главном корпусе расположено 11 камер. Две их них предназначалось для преступников, приговоренных к 15–20 годам лишения свободы, одна — для тех, кто ожидал смертной казни.

Читайте также

В Пензе начала работу выставка «Туризм, отдых и оздоровление»

Долгие годы наровчатская тюрьма использовалась как промежуточный пункт на этапе ссыльных.

В советское время в комплексе размещалась рабоче-крестьянская милиция.

В 1940-е в тюрьме содержались местные жители и священнослужители, подвергшиеся репрессиям. Корпус был переполнен и вмещал до 300 человек.

В 1959 году тюрьма была закрыта.

С 2009 года в здании открыт музей.

Загрузка...
Читайте также
Суд в Никольске рассмотрит дело об уклонении от уплаты более 2 млрд. рублей акцизов В Пензе зарегистрированы еще восемь участников праймериз
В пензенском музее спорта могут появиться экспонаты, посвященные туризму и альпинизму Реставрация здания картинной галереи в Пензе начнется в июне
В Пензе озвучены итоги земельного контроля за 2018 год Трое пензенцев осуждены в Брянске за кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама