Жителей и гостей Пензы пригласили в наровчатскую тюрьму Культура

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Представители музея-заповедника Наровчатского района предложили посетителям всероссийской выставки «Туризм, отдых и оздоровление», которая организована на базе киноконцертного зала «Пенза», проникнуться атмосферой тюремного комплекса XIX века, посетив учреждение с экскурсией.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» организатор экскурсий музея-заповедника Валерия Ординарцева, главное здание не реставрировалось 200 лет.

«Там находится 11 камер. Можно посмотреть, где казнили людей — есть расстрельная стена. Место погружает в ту атмосферу. Наверное, большинство возят детей для того, чтобы они посмотрели и постарались хорошо себя вести, чтобы в такое место не попасть», — отметила собеседница агентства.

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Она пояснила, что по четырем объектам музея проводятся квесты, а также в разработке находится интерактивное мероприятие именно по тюрьме.

«Дети приходят, им читают лекцию небольшую, дают задания, они выполняют их и бегут на следующий этап. В тюрьме их закрывают, они должны выполнить задания, найти ключ и выбраться», — уточнила Валерия Ординарцева.

Тюремный комплекс XIX века является одним из объектов музея-заповедника в селе Наровчат в Пензенской области. Он расположен на Советской площади.

Административный корпус выходит на центральную площадь, главный — находится у него во дворе. Внешняя часть комплекса отреставрирована, а внутренняя осталась нетронутой. В главном корпусе расположено 11 камер. Две их них предназначалось для преступников, приговоренных к 15–20 годам лишения свободы, одна — для тех, кто ожидал смертной казни.

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Долгие годы наровчатская тюрьма использовалась как промежуточный пункт на этапе ссыльных.

В советское время в комплексе размещалась рабоче-крестьянская милиция.

В 1940-е в тюрьме содержались местные жители и священнослужители, подвергшиеся репрессиям. Корпус был переполнен и вмещал до 300 человек.

В 1959 году тюрьма была закрыта.

С 2009 года в здании открыт музей.