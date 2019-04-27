Фестиваль в память о Дине Злобиной пройдет под Мокшаном в 15-й раз Культура

Мокшан, 27 апреля 2019. PenzaNews. Фестиваль «Ты, деревня, и сердце, и песня моя», посвященный пензенской поэтессе Дине Злобиной, пройдет в селе Чернозерье Мокшанского района 19 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила методист районного дома культуры Любовь Никишова.

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Она пояснила, что мероприятие ежегодно проводится на территории родовой усадьбы Дины Злобиной, где сохранился ее отчий дом.

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«Остался нетронутым парк, старый домик. Новый сруб был поставлен, под крышу задведен, вставлены окна. В этом году там будут делать полы, будут дальше оформлять. Мы хотели бы те экспонаты, которые у нас есть — печатная машинка Дины Злобиной, сохранившиеся вещи — перенести в музей [в новом здании]. Старый домик остался, но он очень ветхий», — сказала собеседница агентства в ходе всероссийской выставки «Туризм, отдых и оздоровление» в киноконцертном зале «Пенза».

Любовь Никишова добавила, что в прошлом году гостями фестиваля стали около 300 человек и он стал межрайонным.

«Фестиваль позиционирует народное творчество, […] мастера приезжают. В прошлом году был очень интересный по пахтанью масла», — отметила методист РДК, уточнив, что также на фестивале обычно готовят большую окрошку, ингредиенты для которой доставляются из разных сел района.