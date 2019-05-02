Пензенская художница прочитает открытую лекцию о раннехристианском искусстве Культура

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Художник, иллюстратор, организатор местного сообщества урбанскетчеров Анна Завьялова прочитает открытую лекцию о раннехристианском искусстве в пензенском доме молодежи в четверг, 2 мая.

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Выступление продолжит цикл лекций в рамках интеллектуального парка «Академия» об истории искусства.

«Зарождение христианства стало толчком к началу глобальных изменений всего мира. Христианское мировосприятие, в корне отличное от античного, и искусство породило такое же — выросшее из античности и использующее его опыт, оно совершенно иначе интерпретирует видимый и невидимый мир, давая человеку все больше пищи для размышлений», — сообщается в группе интеллектуального парка в социальной сети «ВКонтакте».

В нем отмечается, что лекция Анны Завьяловой состоится в 18.30.