EN
12:46:21 Четверг, 2 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская художница прочитает открытую лекцию о раннехристианском искусстве

10:03 | 02.05.2019 | Культура

Печать

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Художник, иллюстратор, организатор местного сообщества урбанскетчеров Анна Завьялова прочитает открытую лекцию о раннехристианском искусстве в пензенском доме молодежи в четверг, 2 мая.

Пензенская художница прочитает открытую лекцию о раннехристианском искусстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступление продолжит цикл лекций в рамках интеллектуального парка «Академия» об истории искусства.

«Зарождение христианства стало толчком к началу глобальных изменений всего мира. Христианское мировосприятие, в корне отличное от античного, и искусство породило такое же — выросшее из античности и использующее его опыт, оно совершенно иначе интерпретирует видимый и невидимый мир, давая человеку все больше пищи для размышлений», — сообщается в группе интеллектуального парка в социальной сети «ВКонтакте».

В нем отмечается, что лекция Анны Завьяловой состоится в 18.30.

Загрузка...
Читайте также
В областном конкурсе «Безопасное колесо» в Пензе примут участие более 30 команд В Пензе разберутся в ситуации с подписями в документах пенсионера
В Пензе 2 мая ожидается сильный ветер В Пензе коммунисты в честь Первомая провели шествие и митинг
УФАС предупредило «Экопром» о необходимости прекращения нарушения законодательства Заключен контракт на капремонт дороги на улице Чкалова в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама