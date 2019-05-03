Ремесленная деревня, кемпинг и площадка со старинными аттракционами ждут гостей «Канители» Культура

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Ремесленная деревня, кемпинг и площадка со старинными аттракционами будут оборудованы в рамках V международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», который пройдет на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области с 14 по 16 июня.

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В ходе основной программы жителям и гостям региона будет предложено познакомиться с традиционными ремеслами. Ожидается, что на фестиваль приедут свыше 1,5 тыс. мастеров из более чем 100 городов России.

Многие умельцы проведут мастер-классы, а некоторые продемонстрируют свое мастерство в формате шоу.

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Особенностью «Канители» в этом году станет кемпинг, в котором смогут разместиться участники.

По словам организатора мероприятия Людмилы Тимаковой, большое количество мастеров путешествуют с палатками.

«В этом году мы захотели, чтобы была доступность для таких туристов», — отметила она.

Людмила Тимакова добавила, что в месте проведения фестиваля будет действовать городок старинных аттракционов «ЗакрутиХа», зрители увидят гигантскую катапульту, ялы на воде, а также для них подготовлены различные развлечения, включая зорбы.

Говоря о музыкальной программе, организатор мероприятия напомнила, что намечено установить две сцены, на одной из которых выступит коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки».

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Предполагается, что в завершение каждого дня фестиваля зрители увидят фаер-шоу или салют. Вход на мероприятие для посетителей будет свободным.

V международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» объединит в Пензенской области работу ремесленной ярмарки, музыкальных сцен и тематических аттракционов.

Символом мероприятия выбрана птица счастья, а его название происходит от традиционного для региона ремесла — золотного шитья канителью.

По задумке организаторов, фестиваль призван помочь осмыслить значение народных ремесел в современной жизни, а также выступить площадкой для обмена опытом мастеров из разных регионов и стран.