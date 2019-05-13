Критик Григорий Заславский обсудит пьесы с пензенскими зрителями Культура

Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), критик Григорий Заславский примет участие в обсуждении пьес российских авторов на однодневной творческой лаборатории современной драматургии в рамках творческого проекта «Из-под пера» в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в воскресенье, 19 мая.

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Группа актеров учреждения прочитает пьесу московского автора Наталии Лизоркиной «Мама, я улетаю в космос», прошедшую в финал всероссийского фестиваля молодой драматургии «Любимовка-2018». В ней раскрывается проблема современной семьи и взаимоотношениий молодых родителей с сыном. В читке заняты Анна Арзямова, Алексей Болдырев, Юлия Кузнецова, Сергей Пахомов, Николай Шаповалов и Артем Самохин, который также является руководителем постановки.

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Театральный коллектив лермонтовской библиотеки «Carpe diem» под руководством актрисы драмтеатра Натальи Арефьевой покажет эскиз по пьесе Марии Огневой «Костик». По сценарию, в новогоднюю ночь пропал молодой человек, найти его пытаются мать и приехавшая из провинции девушка. Эта пьеса тоже стала финалистом одного из предыдущих фестивалей «Любимовки».

Вход на творческую лабораторию, которая начнется в 13.00, будет свободным.

Кроме того, в этот же день Григорий Заславский будет присутствовать на спектакле по пьесе Ольги Михайловой и Елены Исаевой «Хорошая», поставленном актером драмтеатра, студентом режиссерского факультета ГИТИСа Никитой Кузиным в рамках проекта «Из-под пера» на средства Минкульта России.

По окончании спектакля ректор ГИТИС также проведет со зрителями обсуждение пьесы и ее сценического воплощения, сообщается на сайте драмтеатра.