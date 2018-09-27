Минкульт РФ выделит пензенскому драмтеатру деньги на спектакль «Хорошая» Культура

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Заявка пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского на финансирование нового спектакля по пьесе Ольги Михайловой и Елены Исаевой «Хорошая» поддержана решением экспертного совета конкурса по поддержке современной драматургии при министерстве культуры РФ.

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Совместное произведение московских драматургов имеет подзаголовок «Пьеса на основе реальных дневников хорошей женщины». Она представляет собой историю современницы, которая в обычной жизни предстает добропорядочной гражданкой, а на эстраде известна как популярная исполнительница тюремных песен под псевдонимом Марусенька, которая много лет разрывается между мужем и страстно любимым мужчиной.

Пьеса написана отчасти в документальном стиле и напоминает исповедь главной героини.

В театре начались репетиции нового спектакля. На малой сцене его ставит актер театра, студент-заочник режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Никита Кузин.

Роль Марусеньки репетирует Вера Дупенко, ее мужа Васи — Павел Тачков, а любимого Сергея — Юрий Землянский.

Разновозрастных подруг главной героини представят Анна Арзямова, Галина Репная и Юлия Кошкина в очередь с Марией Соловьевой. Кроме того, задействованы Николай Потапов, Ольга Белякова и Лидия Стаханова, Юлия Черемухина и Владислав Матюкин.

Над сценографией и костюмами работает художник Марина Смельчакова, над музыкальным оформлением — Александр Корольков, вокалом с актерами будет заниматься педагог Ольга Роба.

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Премьера спектакля намечена на вторую половину ноября.

Конкурс по поддержке современной драматургии проводится Минкультом России в течение нескольких лет.

Его задача — содействие созданию спектаклей по новым, еще нигде не поставленным произведениям современных российских авторов.

Пензенский театр трижды выигрывал этот конкурс — в 2014, 2015 и 2017 годах. Тогда на федеральные гранты были поставлены спектакли по документальной пьесе Елены Исаевой «Легко ли выйти замуж в Пензе?», по исторической драме Ольги Михайловой «Путь левой руки», посвященной бабушке Лермонтова — Елизавете Алексеевне Арсеньевой, и по фантастической притче Елизаветы Трусевич о врачах и писателях «В зале есть врач?».