Мэр Пензы предложил пригласить жителей на встречи с участниками съезда писателей Культура

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил дать жителям возможность принять участие во встречах с литераторами, которые прибудут в город на VI отчетно-выборный съезд общероссийской общественной организации «Союз российских писателей».

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По его мнению, в первую очередь такие мероприятия должны быть доступными для школьников.

«Прошу организовать эти встречи. Если потребуется, мы готовы предоставить помещения в наших образовательных учреждениях, а также в городской администрации», — сказал он, обращаясь к начальнику управления культуры Пензы Вере Фейгиной в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

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В свою очередь руководитель ведомства напомнила, что 22 мая планируется встреча с писателями на историко-филологическом факультете Пензенского государственного университета, а 25-го числа — в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

По ее словам, сам съезд будет проходить в течение двух дней: 23 мая — в санатории имени В.В. Володарского, а 24-го — в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы».

«Приглашаем к участию. Люди очень интересные, образованные. Я думаю, общение будет интересным», — отметила она.