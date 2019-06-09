Пензенские библиотекари победили во всероссийском конкурсе по приобщению детей к чтению Культура

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Программа литературного развития «Книга дружбы» для детей в возрасте пяти–семи лет, реализованная в городских библиотеках Пензы в рамках проекта «Доброе чтение» в 2018 году, заняла первое место на всероссийском конкурсе «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке».

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Она признана лучшей в номинации «Программы литературного развития детей» для старшего дошкольного возраста.

Новизна методики пензенских библиотекарей заключается в ее целостной, гуманистической идее мягкой социализации детей в творческой литературной среде. Занятия по программе способствуют развитию интереса к книге и чтению, лучшим образцам детской литературы о дружбе, формированию позитивного образа библиотеки в сознании.

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Программа построена на изданиях для детей дошкольного возраста, которые были приобретены для методического проекта на средства гранта фонда «Капитал местного сообщества».

Как сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы, конкурс был инициирован Российской государственной детской библиотекой совместно с Федеральным институтом развития образования. Всего поступило 358 работ из 57 регионов.

10 июня состоится заключительный вебинар конкурса, на котором жюри отметит все нюансы конкурсных заявок.