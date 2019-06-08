Стала известна программа мероприятий в Пензе в День России Общество

Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Праздничные мероприятия в честь Дня России и Дня города пройдут в рамках единой концепции «Фестивальная Пенза» на нескольких площадках.

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Основной станет Юбилейная площадь. Именно на ней состоится торжественное открытие праздника, включающее парад колясок и театрализованный пролог.

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Там же будут размещены тематические локации для детей и подростков «Потрогай музыку руками!», пройдет музыкальная программа — фестиваль «Край талантов», кавер-фестиваль, вокальный проект «Новые голоса».

Кроме того, на площади будет развернут электронный лабиринт «Мини ориентирование», мобильный центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 22.30 все желающие приглашаются туда посмотреть праздничный фейерверк.

Разнообразная программа составлена для площади имени В.И. Ленина. В рамках фестиваля «Город рекордов» на ней пройдут спортивные соревнования по стритболу. Тематические площадки для дошкольников и их родителей будут подготовлены на фестивале «Город детства».

Межнациональный хоровод, концерт хоровых коллективов объединит фестиваль «Город дружбы». Концертная программа хореографических ансамблей «Вензеля» и «Зоренька» получила название «Город танца».

В завершение дня на площади состоится кинопоказ под открытым небом.

В районе торгового центра «Арбат» на улице Московской пройдет фестиваль «Город красок». В рамках него будет организован детский вернисаж, фотозоны, инсталляции, аквагрим.

VIII уличный фестиваль некоммерческих организаций и сообществ «Добрая Пенза» состоится традиционно в сквере имени В.Г. Белинского напротив областного драматического театра имени А.В. Луначарского. Рядом на улице Московской развернется фестиваль «Мир увлечений без ограничений» с участием людей с ограниченными возможностями.

В сквере Дениса Давыдова впервые за сезон начнет работу «Литературный привал». В рамках фестиваля «Литературный город» к нему добавятся выступление артистов театра «Голос поэта» и тематический кинопоказ.

В районе торгового центра «Пассаж» на улице Московской пройдет театральный марафон.

В сквере «Копилка пословиц» пройдет фестиваль «Город мастеров», в выставкой-продажей предметов декоративно-прикладного творчества, мастер-шоу народных умельцев, выступлением фольклорных коллективов и «Саммитом плова».

Впервые за последнее время в праздновании Дня России будет задействована территория Спасского кафедрального собора, где пройдет фестиваль «Спасские вечера». В рамках него в 17.00 запланирована презентация экскурсионного маршрута с аудиогидом, посещением собора и колокольни, выставки фотографий.

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Кроме того, там же пройдет концерт праздничного патриаршего хора московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца» и будет показан фильм о Спасском кафедральном соборе, его истории и воссоздании.

Также можно будет попробовать монастырскую выпечку и традиционные русские напитки.

Развлекательная программа будет организована в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, детском парке в Арбеково, парке «Комсомольский» и зоопарке, сообщает пресс-служба мэрии.