Под Пензой 29 июня пройдет фестиваль «Купала в Золотаревке» Культура

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Второй межрегиональный фольклорный фестиваль «Купала в Золотаревке» состоится на территории конно-туристического клуба «Лукоморье» в Пензенском районе Пензенской области в субботу, 29 июня.

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Гости мероприятия смогут увидеть выступление московской фолк-группы «Тереха», поединок на мечах от студии сценического фехтования «Бранд», посетить лучный тир и мастер-классы, например, по резьбе по дереву, изготовлению игрушек из глины, плетению из бересты.

Также будет возможность приобрести изделия мастеров-ремесленников, попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам, покататься на лошадях, познакомиться с легендами и традициями, сфотографироваться в традиционных народных костюмах.

Ожидается, что фестиваль посетят почти 1,5 тыс. гостей и участников из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.