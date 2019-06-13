«Литературный привал» в стартовый день пятого сезона проекта посетили 2 тыс. пензенцев Культура

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Более 2 тыс. человек посетили площадку культурно-просветительского проекта «Литературный привал» в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской в Пензе в День России и День города, когда официально стартовал пятый сезон работы читального зала под открытым небом. Об этом сообщается на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Концепция организации книжного пространства, как и раньше, была посвящена продвижению чтения и созданию комфортных условий для посетителей разных возрастов.

На старте юбилейного сезона читателей ждали обновленные площадки, большая выставка новой краеведческой литературы, детский городок, молодежная книжная лаборатория. Также организаторы обустроили арт-галерею «Классики в современности» и «Книжный иллюзион».

Все желающие могли посмотреть фильмы о Пензе, а детям в кинозале показывали мультфильмы по литературным произведениям.

Говоря об открытии сезона, директор МБУ «ЦБС города Пензы» Галина Асеева отметила, что это событие всегда является трепетным моментом.

«Мы стараемся продумать все до мелочей, чтобы это был настоящий праздник для всех думающих и читающих, для всех, кто любит наш город. Лучшая награда для нас — горящие глаза читателей, ощущение того, что книга даже в современное, наполненное цифровой культурой время, искренне ценится пензяками», — сказала она.

Ранее на реализацию проекта «Литературный привал» в Пензе был выделен грант президента России в 1 млн. рублей в рамках поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Благодаря этому все лето в разных районах города будет работать сразу пять тематических площадок.