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Жиганша Туктаров пригласил представителей национальных автономий к участию в Сабантуе

19:26 | 20.06.2019 | Культура

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Председатель региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области», глава правления благотворительного фонда «Сияние», руководитель фракции ЛДПР в городской думе Жиганша Туктаров пригласил представителей других автономий принять участие в региональном Сабантуе.

Жиганша Туктаров пригласил представителей национальных автономий к участию в Сабантуе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пользуясь моментом, хочу отметить, что Сабантуй у нас будет 7 июля на площадке «Города Спутник», начало в 10.00. Приглашаю принять участие все автономии», — сказал он в ходе заседания совета по делам национально-культурных автономий при правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

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Жиганша Туктаров добавил, что возможны различные форматы, включая выступление творческих коллективов с концертными номерами.

Он отметил также, что руководитель региональной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев уже выразил готовность провести фестиваль плова.

«Если иные общественные организации готовы принять в этом участие, я с удовольствием изыщу возможность, найду площадку. На мой взгляд, это как раз и будет являться наглядным показателем того, что мы едины», — пояснил председатель татарской национально-культурной автономии Пензенской области.

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