Пензенский «Кукольный дом» покажет «Зимнюю сказку» на «Славянском базаре в Витебске» Культура

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Пензенский театр «Кукольный дом» примет участие в XXVIII международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет с 8 по 16 июля.

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Согласно афише, 13 июля зрителям будет представлен спектакль «Зимняя сказка». Он решен в стилистике святочного представления, в котором соединились воедино обряд, славянская мифология и православное мировоззрение.

Режиссером постановки является Владимир Бирюков. За сценографию, куклы и костюмы отвечает Константин Мельников. Композиторы — Юрий Матвеев и Артем Якушенко.

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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — знаковое событие в области культуры, музыки и фестивального движения.

Ежегодно на сцене летнего амфитеатра — главной фестивальной площадке — проходит около 20 концертных программ.

Также мероприятия проводятся в концертном зале «Витебск», национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, витебской областной филармонии, белорусском театре «Лялька», дворце спорта, в выставочных залах и галереях, на центральных площадях и улицах.