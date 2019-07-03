В пензенском сквере имени Лермонтова 5 июля пройдет праздник поэзии Культура

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Праздник поэзии будет организован в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящую пятницу, 5 июля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в городском управлении культуры, в 10.00 начнет работу выставка-продажа изделий народных мастеров клуба «Сурская мозаика».

Также будет действовать библиотека под открытым небом в рамках культурно-просветительского проекта «Литературный привал».

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Кроме того, посетители смогут ознакомиться с экспозицией, подготовленной силами учащихся детских художественных школ.

Литературный музей представит интерактивную выставку «Лермонтовские тропинки», а артисты театра «Голос поэта» прочтут стихотворения. Предполагается, что все желающие смогут попрактиковаться в письме пером и чернилами.

В 11.00 состоится церемония возложения цветов к бюсту поэта.

После этого будет показана литературно-музыкальная композиция «Лермонтов» в исполнение губернаторского ансамбля солистов «Старгород» и артистов центра русской хоровой и вокальной культуры.