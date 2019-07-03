EN
11:59:36 Среда, 3 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском сквере имени Лермонтова 5 июля пройдет праздник поэзии

11:43 | 03.07.2019 | Культура

Печать

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Праздник поэзии будет организован в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в предстоящую пятницу, 5 июля.

В пензенском сквере имени Лермонтова 5 июля пройдет праздник поэзии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в городском управлении культуры, в 10.00 начнет работу выставка-продажа изделий народных мастеров клуба «Сурская мозаика».

Также будет действовать библиотека под открытым небом в рамках культурно-просветительского проекта «Литературный привал».

Читайте также

Стала известна стоимость билета на автобус из Пензы до «Тархан» и обратно 6 июля

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с экспозицией, подготовленной силами учащихся детских художественных школ.

Литературный музей представит интерактивную выставку «Лермонтовские тропинки», а артисты театра «Голос поэта» прочтут стихотворения. Предполагается, что все желающие смогут попрактиковаться в письме пером и чернилами.

В 11.00 состоится церемония возложения цветов к бюсту поэта.

После этого будет показана литературно-музыкальная композиция «Лермонтов» в исполнение губернаторского ансамбля солистов «Старгород» и артистов центра русской хоровой и вокальной культуры.

Загрузка...
Читайте также
«МегаФон» наращивает число базовых станций По факту трагического пожара в Сосновке организована проверка
Пензенские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет РФ 23 млрд. рублей В Бековском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
Пензенский губернатор прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме Иван Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама