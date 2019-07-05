В Пензе дан старт лермонтовскому празднику поэзии Культура

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Торжественное открытие праздника поэзии состоялось в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 5 июля, накануне масштабного торжества, которое пройдет в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе.

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Официальная часть мероприятия началась с чтения стихов поэта.

После этого заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, обращаясь к собравшимся, пояснил, что Михаил Лермонтов — знаковая фигура для региона, поэтому каждый год праздник в его честь стараются сделать еще интереснее, например, в 2019-м все желающие смогут поехать в «Тарханы» на ретропоезде.

«Действительно, особенный праздник в этом году. Мы с вами привыкли видеть Лермонтова поэтом, прозаиком, […] даже художником, потому что у него был очень большой талант писать картины. В этом году мы Лермонтова увидим как воина», — сказал он.

В свою очередь директор государственной публичной исторической библиотеки России, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, который приехал в Пензу на профессиональный слет, отметил, что является дальним родственником Михаила Лермонтова.

«Сегодняшний праздник — повод обратить внимание на то, что мы бы были другими и наш мир внутренний был бы другим, если бы не было Лермонтова», — подчеркнул он.

В завершение церемонии состоялось возложение цветов к бюсту поэта.

Затем была показана литературно-музыкальная композиция «Лермонтов». Произведения на стихи поэта исполнили артисты центра русской хоровой и вокальной культуры и солисты в сопровождении губернаторского ансамбля «Старгород». Также выступили артисты театра «Голос поэта».

Кроме того, в сквере действовали выставка рисунков учащихся детских художественных школ, выставка-продажа изделий народных мастеров клуба «Сурская мозаика» и читальный зал под открытым небом «Литературный привал».

Все желающие могли ознакомиться с интерактивной экспозицией «Лермонтовские тропинки», написать пером и чернилами афоризмы классика.

В субботу, 6 июля, 48-й всероссийский лермонтовский праздник состоится в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области.